Motosikletiyle kahraman gibi martıyı kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay'da Mustafa Eroğlu, sahilde motosikletiyle gezinirken gördüğü yaralı martıyı kurtardı. Sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Hatay Erzin ilçesi Burnaz sahilinde arkadaşıyla motosikletle gezinen Mustafa Eroğlu, yaralı bir martının uçamadığını fark etti. Eroğlu, motosikletiyle takip ettiği kanadı kırık martıyı bulunduğu yerden alarak tedavisi için Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne götürdü.

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Yaralı martı, ekiplerce hayvan hastanesine sevk edildi.

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Motosikletiyle gezindiği esnada yaralı martıyı fark ettiğini dile getiren Eroğlu, "Sabah motorumla sahilde gezerken yaralı bir martı ile karşılaştım. Martıyı köpekler kovalıyordu. Öldürmesinler diye yakaladım ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne getirip teslim ettim. Umuyorum ki tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacaktır" dedi.

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