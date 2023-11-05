Motosikletiyle kaza yapan hukuk fakültesi öğrencisi öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde önceki gün satın aldığı motosikletiyle refüje çarpan hukuk fakültesi öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Motosikletiyle kaza yapan hukuk fakültesi öğrencisi öldü

Kaza, D-100 kara yolu İzmit Seka Tünel çıkışı Ankara istikametinde, Atakan Boyacı (23) idaresindeki 16 AUR 995 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Boyacı, hareketsiz şekilde yerde kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerine yapılan tetkiklerde Boyacı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Boyacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Öte yandan, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Boyacı'nın, önceki gün satın aldığı motosikletiyle kaza yaptığı öğrenildi.

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