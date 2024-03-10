Motosikletiyle kaza yaptı, başka motora binip kaçtı

Düzce şehir merkezinde bir motosiklet sürücüsü, Mehmet Namık Kemal Sokak kavşağında Ömer Faruk L. kontrolündeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü daha sonra İrfan K.’nin idaresindeki aracın kaportasına düştü.
Kaza sonucu 2 araçta da hasar oluşurken motosiklet sürücüsü ise çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkabildi.
Ayakta durmakta zorluk çektiği görülen sürücü, olay yerine gelen bir başka motosiklete binerek kayıplara karıştı.
Kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.