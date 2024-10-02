Motosikletle gelip 'Prenses'i çaldılar

Kaynak: DHA
Motosikletle gelip 'Prenses'i çaldılar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, pekinez cinsi yavru köpek "Prenses', motosikletli kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, pekinez cinsi yavru köpek "Prenses', motosikletli kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile sokaktan geçen kimliği belirsiz iki kişi, Sevilay Küçük'ün iş yerinin önünde, ona ait pekinez cinsi anne ve yavru köpeği fark etti. Motosikletten inen bir kişi, Küçük'ün Prenses adını verdiği yavru köpeği alıp, tekrar motosiklete bindi. İki kişi, çaldıkları yavru köpek ile hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı sokaktaki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Prenses'i çalınan Küçük, jandarmaya giderek hırsızlar hakkında şikayetçi oldu. Jandarma, Prenses'i çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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