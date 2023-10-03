Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Muayenesi olmadığı öğrenilen motosiklet ise olay yerinden kaçırıldı.

KAYNAK: İHA
Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Gebze Mustafapaşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, Dacia marka hafif ticari araçla 701 sokağa dönmek istediği esnada, karşı yönden gelen motosikletliyle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis gelmeden önce, yaralıların arkadaşlarının ise muayenesi olmayan motosikleti olay yerinden kaçırdığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle hafif ticari araç hasar alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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