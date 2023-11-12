Motosikletle iş yerini kurşun yağmuruna tutup kaçtılar

Çorum'da bir iş yerine motosiklet ile kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağdırıldı. Saldırıyı yapan şahıslar olaydan sonra hemen kaçtılar. Arama çalışmaları sürüyor.

KAYNAK: İHA
Motosikletle iş yerini kurşun yağmuruna tutup kaçtılar

Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine motosiklet ile gelen kimliği belirsiz iki kişi bir işletmeye kurşun yağdırarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi olarak yaptığı ilk incelemelerde çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Olayda ölen yada yaralanan olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi.
Kurşunlama olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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