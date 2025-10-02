Motosikletle tehlike saçan sürücü Biga’da enselendi!

Çanakkale’nin Biga ilçesinde motosikletiyle trafik kurallarını hiçe sayan sürücü yakalandı.

Biga’nın Hamdibey Mahallesi İnönü Caddesi’nde motosiklet sürücüsü E.O., trafik kurallarını ihlal ederek hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını tehlikeye attı.

Bu anlar, başka bir sürücünün cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri hemen devreye girdi. Ekiplerin çalışmaları sonucu motosiklet sürücüsü E.O. ve motosiklette yolcu olan N.K. yakalandı.

Sürücü E.O.’ya “kask takmamak”, “dur ihtarına uymamak”, “aracı tescil ettirmemek”, “gürültü çıkaran araç kullanmak”, “ehliyetsiz araç kullanmak”, “ters yönde araç kullanmak” suçlarından idari para cezası kesildi. Ayrıca yolcu N.K.’ya da “kask kullanmamak” suçundan idari para cezası uygulandı.

