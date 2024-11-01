Motosikletli iki kişiye kurşun yağdırdılar

Kaynak: İHA
Motosikletli iki kişiye kurşun yağdırdılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin motosikletteki 2 kişiye tabancayla kurşun yağdırıp yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi Recepli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. isimli kişi cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen motosikletli 2 kişiye tabancayla ateş etmeye başladı.

Ateşlerin sonucunda yaralanıp motosikletten düşen 2 kişi, kaçarken, M.Ö.'nün silahından çıkan mermilerin bir kısmı çevrede bulunan araçların camlarına ve lastiklerine isabet etti.

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M.Ö. olayı gerçekleştirdikten sonra polis ekiplerine teslim oldu. Olayı gerçekleştiren M.Ö. ile yaralananlar arasında alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi. Yaralının hayati riski olmadığı belirtildi.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde M.Ö.'nün motosikletteki 2 kişiye tabancayla saldırma anları ve yaralanan şahısların motosikletten düşüp yaya olarak kaçmaları ve saldırganın peşlerinden giderek ateş etmeye devam ettiği anlar yer aldı.

Motosikletli iki kişiye kurşun yağdırdılar

Motosikletli iki kişiye kurşun yağdırdılar

Motosikletli iki kişiye kurşun yağdırdılar

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