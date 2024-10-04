Motosikletli kurye köpeğe çarptı!

Kaynak: İHA
Motosikletli kurye köpeğe çarptı!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde motosikletli kurye, önüne aniden çıkan sokak köpeğine çarptı. Meydana gelen kazada çarpması sonucu kurye yaralandı.

Olay, Yenimahalle Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan motosikletli kurye, ani bir şekilde yola çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kurye, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hastaneye kaldırılan kuryenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya sebebiyet veren köpeğin durumu hakkında ise bilgi alınamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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