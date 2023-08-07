Motosikletli kurye yayalara çarptı: 3 kişilik aile yaralandı

Tekirdağ’da motosikletli kurye yayalara çarptı. Kazada 3 kişilik aile yaralandı.

KAYNAK: İHA
Motosikletli kurye yayalara çarptı: 3 kişilik aile yaralandı

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde yürüyen 3 kişilik aile, bu esnada İ.E. (16) yönetimindeki 59 ADL 153 plakalı motosikletli kuryeden kaçmak istedi.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Atatürk Anıtı önünde aileye çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle biri çocuk ikisi yetişkin üç kişi yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu hemen 112 ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavisi yapılan yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, motosiklet sürücüsü İ.E. ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi’ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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