Motosikletli kuryeye çarpan otomobil kayıplara karıştı

Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza, İnönü Caddesi’nde meydana geldi. H.R.Ç. yönetimindeki 48 AKT 788 plakalı motosiklet, Belediye Caddesi’ne dönmek isterken otomobille çarpıştı.

Kurye, yola savrulurken, otomobil sürücüsü izini kaybettirdi. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı kurye, ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.