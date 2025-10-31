Olay, sabah saatlerinde, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre smi öğrenilemeyen motosikletli kurye, bilinmeyen nedenle bir kişiyle tartıştı.

Kuryenin tartıştığı kişinin, arkadaşlarının da yardıma gelmesiyle arbede çıktı. Kurye, gruptakiler tarafından darbedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle, kurye uzaklaşmak istedi.

Bu sırada gruptan bir kişi, kuryenin motosikletinin arkasındaki paket taşınan çantasının kapağını söküp fırlattı. Kurye yeniden olay yerine döndü ancak gruptakiler tarafından bir kez daha darbedildi.

Emniyete giden kurye şikayetçi oldu.