Motosikletli saldırgan sokak ortasında 2 kişiyi öldürdü

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında, motosikletli bir şahıs, sokak ortasında Salih Tutkun (27) ve Bektaş Eren (22) isimli iki arkadaşa silahlı saldırı düzenledi.

Saldırı sonrasında yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, iki arkadaşa mermi yağdıran motosikletli saldırgan kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık Ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.