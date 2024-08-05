Motosikletli şov kazayla bitti metrelerce sürüklendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Motosikletli şov kazayla bitti metrelerce sürüklendi

Avcılar D-100 Karayolu'nda uzun süre motosikletle tek tekerlek üzerinde ilerleyen sürücü kaza yaptı. Sürücünün motosikletten düşerek metrelerce sürüklendiği anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi D-100 Karayolu Esenyurt istikametinde geçtiğimiz günlerde kaza meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, yanındaki sürücüye kask kamerasını gösterdi ve "Al tekere, kayıtta" dedi.

SIRT ÜSTÜ YERE DÜŞTÜ

O sırada hızlanan diğer motosiklet sürücüsü tek tekerlek üzerinde şov yapmaya başlarken, bir ara dengesini kaybedip sırt üstü yere düşerek metrelerce sürüklendi.

O ANLAR KAMERALARDA

Motosiklet ise yola savrulurken, kaza anı diğer motosikletlinin kask kamerası tarafından anbeban kaydedildi.

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