Motosikletli tetikçiler kurşun yağdırdı! Saldırı anı kamerada...​​​​​​​

Olay, geçtiğimiz 23 Temmuz Çarşamba günü Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki 3. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; H.B., arızalı olan otomobilinin bakımını yaptırmak için sabah saatlerinde tamirhaneye bıraktı.

Gün içerisinde birkaç kez tamirhaneye gelip giden H.B., otomobili teslim almak için geldikleri başka bir araçtan arkadaşıyla birlikte indikleri sırada, üzerinde kasklı iki kişinin bulunduğu bir motosiklet süratle yanlarına yaklaştı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan saldırgan, tabanca ile H.B.'ye doğru defalarca rastgele ateş etti. Silahlı saldırganlar, motosikletle olay yerinden uzaklaşırken; baldırı ve topuğundan vurulan H.B., bir süre sektikten sonra tamirhanedeki bir başka aracın arkasına gizlendi.

OLAY ÖNCESİ BÖLGEDE KEŞİF YAPMIŞLAR

Silahlı saldırının aydınlatılmasına yönelik olarak titiz bir çalışma gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceledi. Yapılan çalışmalar ve güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde; şüphelilerin olay öncesinde çevrede motosiklet ve araç ile keşif yaptıkları, olay sonrası bölgeden aynı 2 araçla koordineli ayrıldıkları görüldü.

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Plakası tespit edilen araç ve elde edilen deliller doğrultusunda kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi. Denizli Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek gerçekleştirdiği operasyonlarda silahlı saldırı gerçekleştiren K.A. (44) ve H.A. (27) ile onlara şoförlük yapan E.Ö.'yü (49) İzmir'deki adreslerinde gözaltına aldı.

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Sorgulanmak üzere Denizli'ye getirilen saldırganlar ve onlara yardım eden sürücü, ifade işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Denizli Adliyesine sevk edildi. Denizli'deki bir eğlence mekanında geçtiğimiz aylarda meydana gelen bıçakla yaralama olayının ardından İzmir'den gelerek tetikçilik yaptıkları öne sürülen şüphelilerin, bu suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, "Silahla Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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H.B.'nin 2 yerinden vurulduğu, yanındaki arkadaşının ise yara almadan kurtulduğu silahlı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki arkadaşın araçtan indiği, saldırganların motosikletle gelip ateş ettikleri ve yaralının bir başka otomobilin arkasına sığındığı anlar yer aldı.