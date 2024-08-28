Motosikletliye yarış teklif ettikten saniyeler sonra düştü

Van’da yaşanan ilginç bir olay, motorcunun kask kamerasına yansıyan görüntülerle gün yüzüne çıktı. Kırmızı ışıkta beklemek yerine hızla geçmeyi tercih eden genç bir bisikletli, yanından geçtiği motorcuya “Abi yarışalım mı” diye seslendi. Ancak genç, bu cesur teklifi yaptıktan sadece saniyeler sonra dengesini kaybederek yere düştü. O anlar, motorcunun kask kamerası tarafından anbean kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada yayılan video izleyenleri güldürdü.