Motosikletliye yarış teklif ettikten saniyeler sonra düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Motosikletliye yarış teklif ettikten saniyeler sonra düştü

Van’da kırmızı ışıkta beklemek yerine hızla geçen bir bisikletli, motorcuya “Abi yarışalım mı” dedikten saniyeler sonra düştü. O anlar motorcunun kask kamerasına yansıdı.

Van’da yaşanan ilginç bir olay, motorcunun kask kamerasına yansıyan görüntülerle gün yüzüne çıktı. Kırmızı ışıkta beklemek yerine hızla geçmeyi tercih eden genç bir bisikletli, yanından geçtiği motorcuya “Abi yarışalım mı” diye seslendi. Ancak genç, bu cesur teklifi yaptıktan sadece saniyeler sonra dengesini kaybederek yere düştü. O anlar, motorcunun kask kamerası tarafından anbean kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada yayılan video izleyenleri güldürdü.

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