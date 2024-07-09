Mourinho 30 milyon Euro istedi

Yeni sezona Jose Mourinho liderliğinde şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, transfer konusunda iddialı adımlar atıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Portekizli hocanın tercih ettiği Mason Greenwood transferi için ciddi bir mali kaynak ayırdı.

İtalyan medyasında yer alan Calciomercato haberine göre; Fenerbahçe, Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood'u kadrosuna katmak için girişimde bulundu. Jose Mourinho'nun bu İngiliz kanat oyuncusunu transfer etmek için bizzat ilgilendiği belirtilirken, Lazio'nun da 22 yaşındaki futbolcu için hevesli olduğu ifade edildi.

MOURINHO 30 MİLYON EURO BÜTÇE İSTEDİ

Manchester United'ın Greenwood için istediği başlangıç fiyatının 35 milyon Euro olduğu söylenirken, Fenerbahçe'nin bu transfer için 30 milyon Euro'luk bir bütçe ayırmaya hazır olduğu öne sürüldü.

Portekizli teknik adamın yönetimden yıldız oyuncu için 30 milyonluk bütçe ayırmasını istediği ortaya çıktı.

Greenwood için Lazio ve Marsilya'nın 20 milyon Euro'nun üzerinde teklifler sunduğu, İspanya'nın LaLiga liginden Valencia'nın ise 25 milyon Euro vermeye istekli olduğu belirtildi.

Geçen sezonu Getafe'de kiralık olarak geçiren ve 36 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergileyerek dikkat çeken Mason Greenwood'un piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

22 yaşındaki kanat oyuncusunun Manchester United ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.