Mourinho açıkladı: 'Tüm takımın en büyük hayali'

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sine konuk olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Londra'da beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Silverstone'daki yarışı değerlendiren Mourinho, "Buraya sık sık geliyorum çünkü genellikle Silverstone tatilimin son günlerine denk geliyor, bu yüzden buraya gelebiliyorum. Bir kez daha söyleyeyim, Formula 1’i seviyorum ama yeni şeyler öğrenmeyi de seviyorum. Yeni insanlarla, takım patronlarıyla, pilotlarla tanışmak harika. Aynı zamanda fikir alış verişi yapıyor ve spordan spora aktarabileceğiniz liderlik etmek gibi şeyler var mı onlara bakıyorum" dedi.

Fenerbahçe için de açıklamalarda bulunan 62 yaşındaki teknik direktör, "Bekleyip göreceğiz. Ağustos başında oynayacağımız bir Şampiyonlar Ligi elemesi var. Tabii ki zorlu rakipler ama Şampiyonlar Ligi'ne girmeye çalışacağız, bu tabii ki tüm takımın en büyük hayali" dedi.

Diogo Jota'nın vefatına değinen Jose Mourinho, "Diogo gerçekten çok iyi bir aile babasıydı. Aynı menajerle çalışıyorduk, dolayısıyla onu yakından tanıyordum. Bu yüzden onun hakkında çok şey biliyorum. Herkes onu seviyordu, çünkü sadece harika bir oyuncu olduğu için değil, aynı zamanda harika bir insan olduğu için. Bu yüzden çok üzücü" ifadelerini kullandı.