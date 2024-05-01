Mourinho arayışta

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho arayışta
Jose Mourinho, Roma'dan ayrılmasının ardından henüz bir takımla anlaşma sağlamadı ve geleceği hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik direktör, "Şu an için belirli bir projem bulunmuyor. Ne olacağını zaman gösterecek. Kariyerim boyunca zorluklarla dolu bir yol izledim. Kazanmak için yapılandırılmamış takımları yönetirken bile, insanların benden sürekli zafer beklediğinin farkındayım" dedi.

Mourinho, "Son iki yılda iki defa Avrupa kupaları finallerine ulaştım ve teknik direktörlük yapmaya devam etmek istiyorum. Bu, hayatımın ayrılmaz bir parçası ve bunu yapmadan mutlu olamam. Peki nerede? İyi bir antrenman tesisine sahip herhangi bir kulüpte görev alabilirim" ifadelerini kullandı.

Portekiz'den Teklif Almadı

Portekiz'den herhangi bir kulüpten teklif alıp almadığı sorusuna Mourinho, "Portekiz'den hiçbir kulüpten teklif almadım" şeklinde yanıt verdi.

Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi takımları çalıştıran 61 yaşındaki Mourinho, 16 Ocak 2024 tarihinde Roma'daki görevinden ayrılmıştı.

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