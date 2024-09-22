Mourinho Avrupa basınında yerden yere vuruldu

Trendyol Süper Lig’in 6’ıncı haftasında milyonları kilitleyen dev derbi dün akşam saat 20.00’da Kadıköy’de gerçekleşti. Galatasaray deplasmanda ezeli rakibini Torreia, Mertens ve Sara’nın golleri ile 3-1 mağlup ederek ligde 6 da 6 yaptı ve liderlik koltuğunu namağlup bir şekilde korumaya devam etti.

Dünkü karşılaşma sonrasında Türkiye’deki spor kanallarında ana gündem Fenerbahçe yönetimi ve tecrübeli teknik adam Mourinho’nun hamleleri oldu. Derbi öncesinde ezeli karşılaşmayı normal maçlardan gördüğünü açıklayan teknik direktör, maç sonundaki açıklamaları ile de gündem olmuş ve bekletildiğini öne sürerek maç sonunda yapması gereken açıklamaları yapmadan stadı terk etmişti.

Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da geniş yankı bulan karşılaşma sonrasında Avrupa spor basını da dev karşılaşmayı dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Mourinho üzerinden gördü. Portekiz başta olmak üzere İspanya, İngiltere ve İtalya basınında derbiye dair Mourinho üzerinden manşetler verildi.

İspanya’dan Dıarıo AS gazetesi Mourinho için “Kabus gibi bir gece” başlığını attı ve şu ifadeleri kullandı:

“Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si son Türkiye şampiyonu Galatasaray karşısında 3-1'lik ağır bir yenilgi alırken İstanbul'un Asya yakası kabus gibi bir gece yaşıyor. Mou için Türkiye'deki ilk büyük yenilgi.”

Yine İspanya’dan spor severlerin yakından tanıdığı Marca gazetesi Mourinho için “Osimhen, Mertens ve arkadaşlarının Galatasaray'ı; Jose Mourinho'yu ilk İstanbul derbisinde mahvetti.” İfadelerini kullandı ve başlık olarak Fenerbahçe affediciydi ifadelerini kullandı.

Marca gazetesi maç hakkında ise şu yorumda bulundu:

“Osimhen, Mertens ve arkadaşlarının Galatasaray'ı; Jose Mourinho'yu ilk İstanbul derbisinde mahvetti. Fenerbahçe affediciydi. 24 şut ve 10 isabetli şut harika bir Muslera tarafından karşılandı. Ve maçın bitiş düdüğünden sonra şakalaşmalar başladı. Galatasaray, Türkçe ve İngilizce hesaplarıyla X'te Mourinho'ya ve Fenerbahçe'ye çeşitli mesajlar yayınladı.”

Portekiz spor basınından Record gazetesi ile başlık olarak “Mourinho’yu kışkırtmak için” başlığını kullandı ve haber metninde şu ifadelerde bulundu:

“Fenerbahçe-Galatasaray maçının (1-3) bitiş düdüğünün ardından Galatasaray, Jose Mourinho'yu kışkırtmak için sosyal medyada teknik direktörün gözyaşları içindeki fotoğrafının yer aldığı bir kitap montajı yayınladı ve 'Crying One' başlığını kullanarak onu 'ağlama ustası' olarak nitelendirdi. Stadyumdan çıkarken, karma alanda Portekizli teknik adama bu konu soruldu ve o da memnuniyetsizliğini gizlemedi. Mourinho, muhabire, "Şaka mı yapıyorsun yoksa ciddi misin?" diye sordu.”

Mourinho’nun memleketi Portekiz’den A Bola gazetesi ise sert bir başlık attı ve “Mourinho evinde dağıtıldı” ifadesini kullandı. Gazete haber metninde şu ifadelere yer verdi:

“Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde evinde dağıtıldı. Fenerbahçe 3-1 kaybetti ve şu anda lig lideri rakiplerinin beş puan gerisinde bulunuyor. Zirve mücadelesi veren takım için ağır bir darbe oldu. Galatasaray'ın altı maçta altı galibiyeti var.”