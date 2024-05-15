Mourinho Aziz Yıldırım'ı küplere bindirecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho Aziz Yıldırım'ı küplere bindirecek
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyduğu ve anlaşma sağladığını iddia ettiği Jose Mourinho'ya, Suudi Arabistan'ın önde gelen takımlarından bir teklif yapıldı. Portekizli çalıştırıcının teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Sezonun başında Roma'dan ayrılan ve teknik direktörlük kariyerine dönüş yapmaya hazırlanan Mourinho'nun adı, Suudi Arabistan'ın Al-Qadsiah takımı ile anılıyor.

Sezonu Robbie Fowler yönetiminde iyi bir başlangıçla yapan ve geçen hafta Suudi Arabistan Birinci Ligi'ne yükselen Al-Qadsiah kesenin ağzını açtı.

Arap ekibi, eski Real Madridli ve İspanyol orta saha oyuncusu Michel tarafından yönetiliyor.

Ancak yönetimin yeni sezonda Mourinho'yu takımın başına getirmek istediği ortaya çıktı.

Daha önce de Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nden teklifler alan Mourinho, Al Shabab gibi takımların ilgisini çekmişti.

Mourinho, önceki teklifleri geri çevirse de, kendisine uygun bir proje bulması halinde Suudi Arabistan'da çalışmaya sıcak baktığını belirtmişti.

Al-Qadsiah, dünya petrol devi Aramco'ya ait bir kulüp olup, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Al Khobar şehrinde yer alıyor.

Mourinho'nun bu teklifi kabul etmesi durumunda, Suudi Pro Ligi'nde görev alacak önemli isimlerden biri olacak.

Mourinho'nun adı, aynı zamanda eski kulüpleri Manchester United ve Chelsea ile de geçmiş dönemlerde anılmıştı.

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