Mourinho Aziz Yıldırım'ı yalanladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Mourinho'nun basın toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, "Aziz Yıldırım 'Mourinho ile benim sayemde anlaştılar' dedi. Bu konunun aslı nedir?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

Seçim sürecimiz var, geçen seferin iki katı oy kullanımı olacak. Fenerbahçe'nin kazandığı bir sonuç olsun. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir hiçbir transferde haber sızdırmadık.

Transferi yaptıktan sonra açıkladık. Jose Mourinho da aynı şey oldu. Sayın Yıldırım 'Anlaştık' dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Gerekli açıklamayı Jose Mourinho yapacaktır. Nokta atışı hamleler yapıyoruz, daha hızlıyız ve daha planlıyız. Sayın Branco yeni sezon planlamaları neticesinde yaptığı temasların sonucu bu masada hep birlikte oturuyoruz.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibinden 'Böylesini yaşamadık' şeklinde bir ifade duydum. Fenerbahçe'nin farkını gösterdikleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim.

Jose Mourinho ise "Ben bugüne kadar hep I'am Jose Mourinho diyordum. Ben Jose Mourinho. Bugünden itibaren "Ben Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm" diyeceğim." diyerek sözlerine başladı.

Başkanımızın sözlerine katılıyorum. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. İkinci olarak bu masada ortada oturuyorum. Eskiden 'Ben Mourinho'yum' derdim. Şimdi 'Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'yum' demek istiyorum. Benimle ilk temasa geçen kişi Branco'ydu. Bunu sonucunda Ali Koç'la iletişime geçtik. Buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Ben gerçekten transfer anlamında kimseyle hiçbir isim konuşmadım. Biz sadece isimler üzerinden değil profiller üzerinden konuştuk. Eski kulübüm Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Sakin bir şekilde işlerimizi yapmalıyız.

AZİZ YILDIRIM'DAN İMZA ATMAK İÇİN ONAY ALDI MI?



Hayır, hayır. Kimseden imza atmak için izin almadım. Aileme danışırım. Kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Aziz Yıldırım'la görüşmem oldu ancak izin almadım."

BRANCO DA KONUŞTU

Bu sözlerin ardından açıklama yapan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da, "Sizlerden özür dilerim, iki yıl oldu ama Türkçe öğrenemedim. Fenerbahçe için en iyisi olması adına para kazanıyorum. En iyilerin gelmesi için buradayım. Jose Mourinho iki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Kafalarda soru işareti olmasın, ben Mourinho ile Türkiye'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olanlar beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren kısım hocamıza sunduğumuz proje. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon. Bu vizyon ile futbol tarihinin en iyi teknik direktörünün ilgisini çekmeyi kazandık. CV'sinde üç farklı UEFA organizasyonunu kazanan ilk hoca Fenerbahçe'ye geldi. Bence buna odaklanmanız gerekiyor. Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.