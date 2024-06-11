Mourinho başaramadı

Benfica forması giyen 31 yaşındaki Rafa Silva için gözler Fenerbahçe ve Jose Mourinho’ya çevrildi.

Fenerbahçe taraftarı arasında Benfica’da forvet arkası olarak görev yapan Rafa Silva’nın ismi heyecan yaratıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho kendi açıklamasında oyuncuya dair şunları söylemişti, “Rafa Silva, Fenerbahçe’ye mi? Harika bir oyuncu ama Galatasaray’a transfer olmaya yakın olduğunu duydum.”

Sarı lacivertli hocanın bu sözlerinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rafa ile ilgilenmediklerini dile getirmişti.

Portekizli bir yıldızın, Mourinho’nun olduğu bir takıma gelmesinden daha kolay bir şey yok belki ancak Fenerbahçe’nin potansiyel Rafa hamlesinden önce futbol otoriteleri; Szymanski’nin durumunun netleşmesi gerektiğinde hemfikir oluyor.

RAFA SILVA ARABİSTAN'I TERCİH ETTİ

Ancak Rafa Silva'nın tercihi Suudi Arabistan'dan yana oldu.

Arriyadiyah'ın haberine göre Rafa Silva, Al-Shabab ile anlaşma sağladı.

Oyuncunun kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladığı da yazıldı.