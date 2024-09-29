Mourinho bilgisayardan o görüntüyü açtı. Anında cezayı yedi

Trendyol Süper Lig’in 7. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın 79. Dakikasında Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun yaptığı harekete gündeme bomba gibi düştü.
Edin Dzeko'nun golünün geçersiz sayılması sonrası oldukça sinirlenen Portekizli teknik adamdiz üstü bilgisayardan pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu.
Jose Mourinho bu tepkisi sonrası hakem Cihat Aydın tarafından sarı kart gördü.
???? Jose Mourinho'dan laptoplu tepki! #ANTvFB #beINSPORTS pic.twitter.com/mN1RzXdc5x— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 29, 2024