Mourinho bilgisayardan o görüntüyü açtı. Anında cezayı yedi

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Mourinho bilgisayardan o görüntüyü açtı. Anında cezayı yedi

Dzeko'nun iptal edilen golü sonrası sinirlenen Mourinho o anları bilgisayardan açarak kameraların önüne koydu.

Trendyol Süper Lig’in 7. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın 79. Dakikasında Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun yaptığı harekete gündeme bomba gibi düştü.

Edin Dzeko'nun golünün geçersiz sayılması sonrası oldukça sinirlenen Portekizli teknik adamdiz üstü bilgisayardan pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu.

Jose Mourinho bu tepkisi sonrası hakem Cihat Aydın tarafından sarı kart gördü.

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