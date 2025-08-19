Mourinho eleştirilere güldü! Flaş Messi itirafı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Brezilya'da bir televizyona açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’ye tamamen uyum sağladım" diyen Portekizli teknik direktör, "Zihniyet nedir, sistem nedir daha derinlemesine bilgi sahibiyim. Bu sene geçen yıla göre daha iyi durumdayım. Ben her zaman en iyi sezonumun ikinci sezon olduğunu, ilk sezon olmadığını düşünürüm. Evet, çünkü ilk sezon her seviyede öğrenme için gereklidir" ifadelerini kullandı.

'BENİ GÜLDÜRÜYORLAR'

"Bence algılar çok önemli, çok önemli" diye konuşan Mourinho, şunları söyledi:

"Birçok insan beni güldüren bir şey söylüyor, 'Jose Mourinho eskisi gibi değil, kimliğini kaybetti'. Kimlik kaybetmek ve kazanmak daha iyidir. Bunu söyleyenler az kazanıyor bence. Bu yüzden, kazananlar, daha sık kazananlar, daha etkileyici olanlardır. Sonra beni daha da iyi hissettiren bir şey var, o da kazandığım yerlerde, kazanma şeklim... Çünkü Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmakla aynı şey değil. Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmakla aynı şey değildir. Şöyle diyebilirsiniz: 'Tamam ama Real Madrid'deydin ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadın'; Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadım ama lig şampiyonluğunu ve kupayı kazandım, dünyanın en iyi takımı olan Barcelona'yı yendim ve Barcelona'nın Real Madrid'e karşı büyük bir hakimiyet döngüsünü kırdım. Roma ile kazandığım son UEFA şampiyonluğu, Roma'nın ilk ve tek Avrupa şampiyonluğu, bu yüzden, yaptığım şeyler, sadece kazandığım şampiyonlukların sayısı değil, bunları yapma şeklim de... En iyilerden biriyim, eğer biri 'hayır' derse, ona katılmam."

Mourinho'nun röportajından bir bölüm şöyle:

- Kariyerinde hala peşinde olduğun ne var? Hala neyi hedefliyorsun? Aklında bir hayal var mı?

Jose Mourinho: Var. Aklımda büyük bir hayal var. Bir sonraki maçı kazanmak. Her zaman bir sonraki. Her zaman.

- Brezilya'da sizin de özel olduğunu düşündüğünüz, farklı bir futbolu olan bir oyuncu var mı?

Jose Mourinho: Ah, ben bunu yapabilecek ekonomik gücü olmayan bir kulüpteyim.

- Birkaç ay önce Fenerbahçe ile adı anılan bir isim vardı, o da bugün Santos'ta oynayan Neymar.

Jose Mourinho: Hayır. Hayır. Hiçbir şey olmadı. Hayır.

- Sizi bir antrenör olarak en çok geliştiren oyuncu kimdi?

Jose Mourinho: Messi.

- Neden?

Jose Mourinho: Çünkü onunla her oynadığımda, çok düşünmek zorunda kalıyordum. Büyük tehdit olarak gördüğünüz, ancak antrenman yapamadığınız, önlem alamadığınız bir oyuncu.

- Günümüz futbolunun hangi kısmının Jose Mourinho sayesinde var olduğunu düşünüyorsunuz?

Jose Mourinho: Karmaşık, evet. Karmaşık. Metodolojik olarak, benden önce ve benden sonra diye bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Metodolojik olarak, nasıl antrenman yapıldığı, oyunun nasıl düşünüldüğü konusunda, 2000'lerin başında, ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazandığım 2000 ve 2004 yıllarına kadar, benim çalışma şeklimle ilgili büyük bir ilgi patlaması yaşandı ve ardından açıkça bir sonrası var. Örneğin, İtalya'ya Inter'e geldiğimde, İtalya'ya ilk gittiğimde, oyuncuların bile o çalışma tarzına pek inanmadıklarını hatırlıyorum. Metodolojik düzeyde radikal bir değişiklik oldu.

- Kendinizi tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri olarak görüyor musunuz?

Jose Mourinho: Elbette.

- Neden?

Jose Mourinho: Her şeyi kazandığım için.