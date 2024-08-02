Mourinho Fenerbahçeli yıldızın defterini kapattı

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu eleyip 3. tura kaldı ve Lille ile eşleşti.

Teknik direktörü Jose Mourinho, bu maç öncesi kadroda 2 değişikliğe gidecek.

KRUNIC'İN DEFTERİNİ KAPATTI

Portekizli teknik adamın Lille maçında yeni transfer Allan Saint-Maximin'e şans vereceği aktarıldı.

Ayrıca Mourinho'nun Rade Krunic'in üstünü çizdiği ifade edilirken, Lugano maçındaki kötü performansıyla eleştirilerin odağında olan futbolcuyu ekstra bir durum olmadığı sürece yedek kulübesinde oturtacağı yazıldı.

Mourinho'nun Lille maçında yeniden İsmail Yüksek'e formayı verebileceği belirtildi.

MAÇ 6 AĞUSTOS SALI GÜNÜ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da deplasmanda Lille ile karşı