Mourinho Galatasaray hayranı çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho Galatasaray hayranı çıktı

Fenerbahçe için İstanbul'a yola çıkan Mourinho için İngiliz medyası, Galatasaray'a olan övgü dolu sözlerini gündeme taşıdı.

Aziz Yıldırım'ın başkanlık adaylığı sürecinde "transfer edeceğim" dediği Jose Mourinho, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de anlaşma sağladı.

Football London, Mourinho'nun Galatasaray hakkındaki olumlu yorumlarını bir araya getirdi.

Haberde Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'nun Galatasaray hayranlığı dikkat çekti.

İŞTE MOURINHO'NUN O SÖZLERİ:

- Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu biliyorum. Onlar bugün sadece 11 oyuncuyla değil, 50 bin harika taraftarla birlikte oynadılar. Bu zorlu maçta galibiyeti hak ettiler.

- Futbolda unutamayacağım anlardan biri İstanbul'da, Galatasaray'ın stadında yaşandı. Herkes maçın bittiğini düşünürken, Fatih Terim, oyuncular ve özellikle Drogba ve Sneijder gibi isimlerin taraftarlarla olan muhteşem bağı, neredeyse maçın gidişatını değiştirecekti.

- Takım ve kulübe olan minnettarlığımı göstermek için, Fatih Terim ile saha ortasına gitmek zorunda hissettim. Çünkü 4-0 geriden gelip, maçı 4-3'e getiren bir takımın bu başarısı ancak Terim gibi bir teknik direktörle mümkün olabilir. Son 15 dakikada durum 4-3'tü ve zor anlar yaşadık.

- Zorlu bir deplasmanda oyuncuların performansı olağanüstüydü. Üç hafta sonra oynayacağımız maçta, bu stadyumun taraftarlarının Galatasaray'a verdiği desteğin sadece yüzde onunu bekliyorum.

GALATASARAY'A KARŞI 4 MAÇTA 2 KEZ KAZANDI

Jose Mourinho, Galatasaray ile toplamda dört kez karşı karşıya geldi.

İki kez Chelsea'nin, iki kez de Real Madrid'in başında Mourinho Sarı Kırmızılılara karşı mücadele etti.

Chelsea ile Londra'da 2-0 galip geldi ve İstanbul'da 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid ile İstanbul'da 3-2 mağlup oldu ve Santiago Bernabeu'da 3-0'lık bir galibiyet elde etti.

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