Mourinho Galatasaray'a gitsin dedi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Benficalı futbolcu Rafa Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınının haberine göre Galatasaray, Rafa Silva'ya 2 yıl için 7 milyon Euro maaş + 3 milyon Euro imza parası önerdi.

Bu teklif sonrası iki tarafın anlaşma sağladığı ve el sıkıştığı ifade edildi.

Bir süredir Arap takımlarıyla temas halinde olan 31 yaşındaki futbolcu, senelik 8-10 milyon Euro'luk tekliflere rağmen Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği için görüşmeleri durdurdu.

Bu sezon Benfica ile 52 maça çıkan Rafa Silva, 22 gol atarken 15 asist yaptı.

Oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

MOURINHO 'GALATASARAY'A GİTSİN' DEDİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya onay çıkmadı.

Portekizli teknik adam, vatandaşı için 'Daha kreatif bir oyuncuya ihtiyacım var. Bırakın Galatasaray'a gitsin bizim ihtiyacımız yok." dedi.