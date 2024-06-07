Mourinho Galatasaray'a ilk golünü attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho Galatasaray'a ilk golünü attı

Fenerbahçe yönetimi Mourinho'nun istediği doğrultusunda Galatasaray'a transfer çalımı atmak için harekete geçti.

İsmail Kartal’ın ayrılığı sonrası takımın başına Jose Mourinho’yu getiren Fenerbahçe’de transfer harekatı hız kazandı.

depophotos-16194820.jpg

GALATASARAY İSTİYORDU

Portekizli teknik adamla imzayı atar atmaz bir transfer görüşmesi yapan yönetim hedeflerini belirledi.

Sarı-lacivertliler bu doğrultuda Okan Buruk’un Galatasaray’da görmek istediği Khephren Thuram için harekete geçti.

2jp0214-copy.jpg

SEÇİM SONRASI İMZA

Sarı-lacivertlilerin seçim sonrasında Thuram transferinde net adımlar atarak imzayı attırması bekleniyor.

PERFORMANSI

Nice forması giyen 23 yaşındaki orta saha bu sezon çıktığı 29 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

İlgili Haberler
Galatasaraylı Nelsson depremi: Yıkılmış haldeyim
Tribünden gelip başkan oldu takımı şampiyon yaptı
Tribünden gelip başkan oldu takımı şampiyon yaptı
Son Haberler
Kaçak maden ortaya çıkmasın diye cesedi yakılan Afgan madencinin ailesinin tedavi masraflarını Valilik üstlendi Gündem
Kaçak maden ortaya çıkmasın diye cesedi yakılan Afgan madencinin ailesinin tedavi masraflarını Valilik üstlendi
Ayvalık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı Yerel Haberler
Ayvalık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı
AKP'li belediye başkanına takside soğuk duş "Şu dünya ters dönecek deseler AKP'ye bir oy vermem" Video
AKP'li belediye başkanına takside soğuk duş "Şu dünya ters dönecek deseler AKP'ye bir oy vermem"
Hayvanlarını otlatmaya giden çobanı ayı öldürdü Gündem
Hayvanlarını otlatmaya giden çobanı ayı öldürdü
Rahmi Koç klasını konuşturdu Spor
Rahmi Koç klasını konuşturdu
Olası erken seçimlerde kimin önde çıkacağı belli oldu. Erken seçim tartışmaları anketlere yansıdı Gündem
Olası erken seçimlerde kimin önde çıkacağı belli oldu. Erken seçim tartışmaları anketlere yansıdı
Sakarya'da bir şahıs kediye apartmanda sopayla saldırdı Gündem
Sakarya'da bir şahıs kediye apartmanda sopayla saldırdı