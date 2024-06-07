Mourinho Galatasaray'a ilk golünü attı

İsmail Kartal’ın ayrılığı sonrası takımın başına Jose Mourinho’yu getiren Fenerbahçe’de transfer harekatı hız kazandı.
GALATASARAY İSTİYORDU
Portekizli teknik adamla imzayı atar atmaz bir transfer görüşmesi yapan yönetim hedeflerini belirledi.
Sarı-lacivertliler bu doğrultuda Okan Buruk’un Galatasaray’da görmek istediği Khephren Thuram için harekete geçti.
SEÇİM SONRASI İMZA
Sarı-lacivertlilerin seçim sonrasında Thuram transferinde net adımlar atarak imzayı attırması bekleniyor.
PERFORMANSI
Nice forması giyen 23 yaşındaki orta saha bu sezon çıktığı 29 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.
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