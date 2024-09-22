Mourinho gelen soru üzerine şaşkına döndü. Demediğini bırakmadı

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaştı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler ezeli rakibine 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılmayan Jose Mourinho otobüse gittiği sırada gelen bir soru üzerine şaşkına döndü.

Beyaz TV muhabirinin isteğini kıramayan Portekizli teknik adam yanına gittiği sırada neye uğradığını şaşırdı.

Kendisine Türkçe soru sorulmasına anlam veremeyen Jose Mourinho, “Sen kimsin? Sen gazeteci olduğuna emin misin? Ben Türkçe bilmiyorum, şaka mı yapıyorsun?” sözlerini sarf etti.