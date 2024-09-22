Mourinho gelen soru üzerine şaşkına döndü. Demediğini bırakmadı

Kaynak: Spor Arena
Mourinho gelen soru üzerine şaşkına döndü. Demediğini bırakmadı

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho kendisine Türkçe soru sorulması üzerine tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaştı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler ezeli rakibine 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılmayan Jose Mourinho otobüse gittiği sırada gelen bir soru üzerine şaşkına döndü.

Beyaz TV muhabirinin isteğini kıramayan Portekizli teknik adam yanına gittiği sırada neye uğradığını şaşırdı.

Kendisine Türkçe soru sorulmasına anlam veremeyen Jose Mourinho, “Sen kimsin? Sen gazeteci olduğuna emin misin? Ben Türkçe bilmiyorum, şaka mı yapıyorsun?” sözlerini sarf etti.

Son Haberler
Dilan Polat kıyma fiyatını öğrenince şok geçirdi
Dilan Polat kıyma fiyatını öğrenince şok geçirdi
Alman polisinin Filistin gösterisinde 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
Alman polisinin Filistin gösterisinde 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
Derbide protokol karıştı. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yöneticiler birbirine girdi
Derbide protokol karıştı. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yöneticiler birbirine girdi
Mourinho gelen soru üzerine şaşkına döndü. Demediğini bırakmadı
Mourinho gelen soru üzerine şaşkına döndü. Demediğini bırakmadı
Ümit Özdağ İtalya Başbakanı Meloni'yi örnek göstererek kaçaklara ne yapacağını açıkladı
Ümit Özdağ İtalya Başbakanı Meloni'yi örnek göstererek kaçaklara ne yapacağını açıkladı