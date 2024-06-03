Mourinho gelir gelmez TFF'yi hedef aldı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısında ilk kez Türk basınının sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin Türkiye Lig'nin sorulması üzerine Mourinho flaş bir yanıt verdi.

Mourinho, "Portekiz'de Türkiye Ligi canlı yayınlanıyor ve haftada iki maç gösteriliyor. Fenerbahçe ile görüşmeden önce bile ligi takip ediyordum.

Her yerde olduğu gibi burada da hem iyi hem kötü yanlarım olacak. Avrupa'dan daha fazla insan Türkiye Ligi'ni izleyecek.

Buraya, Türkiye Ligi'ni daha iyi bir seviyeye taşımak için geldim, ama öncelikle Fenerbahçe için buradayım. Fenerbahçe adına sesimi yükseltmem gereken durumlar olursa tereddüt etmem." şeklinde konuştu.

"Güçlü Bir Kadro Kuracağız"

Geçtiğimiz sezonla ilgili sorulara yanıt veren Mourinho, "Geçen sezon hakkında yorum yapmak etik olmaz. Yorumlarımızı kapalı kapılar ardında, İsmail Kartal ve oyuncularla paylaşmalıyız... Ben dürüst bir insanım ve oyuncularla yüz yüze konuşurum. Onların fikirleri benim için önemli. Takımı tanımak için zamana ihtiyacım var.

Yeni sezonu 22-23 Haziran'da başlatacağız. Kısa sürede büyük değişiklikler yapmak zor. İsmail Kartal'dan farklı bir yaklaşımım var, her teknik direktörün kendine has bir tarzı vardır. Ali Koç ve Branco, takımı geliştirmek istediklerini ifade ettiler. Fenerbahçe taraftarlarının hayallerini gerçekleştirecek çok iyi bir kadro kuracağız" ifadelerini kullandı.