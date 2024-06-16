Mourinho Göztepe'yi sevindirdi

Süper Lig'e 2 sezon sonra dönen Göztepe'de 10'uncu yılına giren Eski Başkan ve Onursal Başkan Mehmet Sepil, önemli açıklamalarda bulundu.

“TÜRK FUTBOLUNDA KRİZ VAR”



Türk futbol ekonomisinin değerlendiren Mehmet Sepil, "3 İstanbul takımına hiçbir kural uygulanmıyor. Transfer limitleri koyuluyor uyan yok. Federasyonun yalandan koyduğu kurallar. Türk futbolunda bir kriz var. Marka değeri düştü. Sadece TFF ve hakemleri de suçlayamayız. Bunun için de bizler yani kulüp başkanları da var. Bizler uçurumun en önemli oyuncularıyız. Futbolu çok hırçınlaştırıyoruz. Her yenilgi sonra kavgalar çıkıyor. Kulüpler Birliği de profesyonelleşmeli. Bütün başkanlar demeç vermeye bayılıyor. Burada topyekün bir değişim gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“TÜRK FUTBOLU MARKASI ADINA ÖNEMLİDİR”

Büyük paralar harcanması konusunda değerlendirmelerde bulunan Mehmet Sepil, "Mesela Fenerbahçe dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinyo'yu getirdi. Evet böyle bir ismin Türkiye'ye gelmesine ben olumlu bakarım. Türk futbolu markası adına önemlidir. Hepimize faydası olur. Bunun yansıması tüm takımlara faydası olur. Daha fazla ilgi görürüz, daha fazla reklam alırız, daha fazla sponsorluklar alırız. O rekabet keşke hırçın olmasa futbolumuz güzelleşecek. Geçen sene Galatasaray ve Fenerbahçe ligi aldı, götürdü. Bu müthiş bir olaydı. Son maça kadar şampiyon belli değildi. Ancak biz bunu pozitif enerjiyle yansıtamadık, sürekli tartışmalarla ve kavgalarla işi götürdük. Türk futbolu için inanılmaz bir hikaye olacaktı" dedi.