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Portekiz Milli Takımı için Mourinho açıklaması: Harika olur

Portekiz Milli Takımı ile adı geçen Jose Mourinho için Beşiktaş'ın eski yıldızı Hugo Almeida'dan açıklama geldi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 23:13
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Mourinho için Portekiz Milli Takımı iddiası

Portekiz Milli Takımı için Mourinho açıklaması: Harika olur
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Almeida, "Jose Mourinho her zaman milli takımda çalışmak istediğini söylerdi. Daha önce bunun için erken olduğunu söylemişti. Şimdi onun için doğru zaman mı bilmiyorum ama hepimiz onun dünyanın en iyilerinden biri olduğunu biliyoruz. Milli Takım'dan teklifi kabul etmesi harika olurdu" dedi.



38 yaşındaki futbol adamı, Mourinho'nun Roma ile 2024'e kadar sözleşmesinin hatırlatılması üzerine, "Roma'dan ayrılmak ya da iki takımda birlikte görev alıp almayacağına ancak kendisi karar verebilir. İki takıma da yüzde yüz odaklanıp odaklanamayacağını sadece o biliyor" diye konuştu.

2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas'a 1-0 kaybederek elenen Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılabileceği öne sürülmüştü. İtalyan basını ise geçtiğimiz günlerde Portekiz'in, Mourinho'nun kapısını çaldığını sayfalarına taşımıştı.

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