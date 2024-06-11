Mourinho ilk ihtarı aldı

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Jose Mourinho'ya Süper Lig'i anlattı.

2003 yılında Denizlispor'u çalıştırırken Jose Mourinho ile yaşadığı deneyimlerden bahseden Çalımbay Süper Lig'in zorluklarına dikkat çekti.

Çalımbay, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun yeteneklerini övdü ve Türkiye'de yabancı bir teknik direktör olarak kadro ve transfer konusunda daha fazla esnekliğe sahip olunduğunu belirtti. "Yabancı hocaların kadro konusunda elleri rahat oluyor," diyen Çalımbay, Mourinho'nun Avrupa'nın önde gelen teknik direktörlerinden biri olduğunu ve Türkiye'de herhangi bir yabancı teknik direktörün istediği oyuncuları alabileceğini, bu nedenle başarısız olmaları için bir sebep olmadığını ifade etti.

Ancak, Türkiye Ligi'nin zorluklarını da vurgulayarak, buraya gelen birçok yabancı teknik direktörün ayak uydurmakta zorlandığını ve Mourinho'nun da benzer zorluklarla karşılaşabileceğini söyledi.

DENİZLİ PORTO MAÇI

Çalımbay, 2003'te Denizlispor'un başında UEFA Kupası'nda Mourinho'nun Porto'su ile karşılaştığını anımsatarak, Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesiyle ülkenin Avrupa'da daha fazla konuşulur hale geldiğini belirtti. "Biz zaten başarılıyız," diyen Çalımbay, Denizlispor olarak küçük bir bütçeyle büyük takımlarla mücadele ettiklerini ve Sivas'ta çalışırken üç yıl üst üste Avrupa'ya gitmeyi başardıklarını açıkladı.

Çalımbay, Türkiye'nin yabancı bir teknik direktörle daha da başarılı olabileceğini ve Mourinho'nun gelişinin Avrupa'da büyük yankı uyandırdığını, ancak asıl önemli olanın Mourinho'nun takıma ne katacağı olduğunu vurguladı.