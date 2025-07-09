Mourinho 'ilk tercihim' dedi: Fenerbahçe gözünü kararttı

Al Nassr'dan Jhon Duran'ı renklerine bağlayarak transfer dönemine güçlü bir giriş yapan Fenerbahçe'de kadroyu güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor.

Defans bölgesinde Skriniar, hücum bölgesinde de Asensio ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerin orta saha için de Tottenham'dan Yves Bissouma ile ilgilendiği öğrenildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre 28 yaşındaki Malili orta saha, teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinin tepesinde yer alıyor. Takımda Fred'in yanında bir orta saha transferini "acil" olarak gören Moruinho'nun Bissouma transferi için yönetime, "ilk tercihim" dediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin henüz resmi teklif yapmadığını belirten Sabuncuoğlu, İngiliz kulübünün 20 milyon poundluk bonservis beklentisi olduğunu, sarı lacivertlilerin bu bonservisi ödemeyi kabul ederse oyuncunun da Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığını aktardı.

Sarı lacivertlilerin, Tottenham cephesinde bonservis beklentisinde aşağı doğru esneme olursa resmi teklif yapacağı ifade edildi.