Mourinho İngiltere’den gelen teklifi reddetti

Premier Lig ekibi Brentford’un kulüp direktörü Lee Dykes, 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek’i sezon başında kadrolarına katmak için uzun süre peşinde koştuklarını itiraf etti. Sports Digitale’e konuşan Dykes, Yusuf’un potansiyelini erken fark ettiklerini belirterek “Yusuf Akçiçek’i tam 12 ay boyunca takip ettik. Onu önce Brentford B takımına kazandırmak için adımlar attık. O dönemde Yusuf henüz herkesin radarında değildi, sessiz sedasız bir hamle planlıyorduk.” dedi.

“TRANSFERİN ÖNÜNÜ KAPATTI”

Ancak planlar, Fenerbahçe’ye Mourinho’nun gelişiyle Brentford için altüst olmuş. Dykes, “Sonra Mourinho geldi, Yusuf’u çok beğendi ve takımda tutmak istedi. Bu da transferin önünü kapattı” diyerek genç yıldızın sarı-lacivertli kulüpteki yerini sağlamlaştırdığını ifade etti.

YUSUF’UN YÜKSELİŞİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta 1060 dakika sahada kalan Yusuf Akçiçek, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. A Milli Takım’a da yükselen 19 yaşındaki stoper, 2028’e kadar uzanan sözleşmesiyle Fenerbahçe’nin geleceğinde kilit bir rol oynuyor.