Mourinho istemedi. Fenerbahçe ayrılığı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho istemedi. Fenerbahçe ayrılığı açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, takımın önemli savunma oyuncularından Serdar Aziz ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sarı-Lacivertli kulüp, tecrübeli futbolcunun Teknik Direktör Jose Mourinho ile yaptığı görüşme sonrasında takımdan ayrılma kararı aldığını ve yeni sezon kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle:

2018-2019 sezonundan bu yana aramızda olan Serdar Aziz, teknik direktörümüz Jose Mourinho ile görüşmesinin ardından kampımızdan ayrılmıştır.

Kendisine transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin verilmiştir.

Serdar Aziz'in yeni sezon planlarımız arasında olmayacağını taraftarlarımıza ve kamuoyuna duyururuz.

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