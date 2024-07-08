Mourinho iyice Türk oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho iyice Türk oldu

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adamı Mourihno Sarı Lacivertlilerin hazırlık kampında bisikletini basın mensubunun üzerine sürünce "Mourinho'dan Türk şakası" yorumları yapıldı.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Jose Mourinho'nun öncülüğünde devam ediyor.

Ekip, Avusturya'nın Graz şehrine yakın Bad Waltersdorf beldesinde bulunan antrenman tesislerinde çalışmalarını sürdürürken, tecrübeli Portekizli teknik direktör Mourinho bisiklet kullandı.

Her gün 61 yaşındaki deneyimli teknik adam, kampın yapıldığı otelden antrenman alanına bisikletle gidiyor ve araç kullanmaktan kaçınıyor.

MOURINHO'DAN TÜRK ŞAKASI!
Jose Mourinho, bisikletini kendisini çeken kameramanın üstüne sürdü.

'Türk şakası' olarak adlandırılan bu hareketi yapan Mourinho, taraftarlardan 'Mourinho iyice Türk oldu' yorumlarını aldı.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

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