Mourinho Lille yenilgisinin sebebini açıkladı. Fred yorumu olay yarattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Lille karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho, “Turun devresindeyiz. İkinci yarıyı kendi sahamızda oynayacağız. Bu yüzden ‘haydi’ demek istiyorum,” ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, takımda çok sayıda eksik olduğunu belirterek, “6-7 haftadır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı, ön eleme de olsa çok üst seviyede olur. Kendi attığımız taçtan gol yedik. İkinci gol de 90 küsürde birinci bölgedeki top kaybından geldi. Hatalarımızın bedelini ödedik,” dedi.

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred hakkında da konuşan Mourinho, “Bunu söylemeyi sevmiyorum, ama Fred’i özlüyorum. O bizim için önemli bir oyuncu. Durum bu. Sezon içerisinde böyle şeyler olabilir,” açıklamasını yaptı.

Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz devrenin ilk yarısını deplasmanda oynadık. İyi bir takıma, uzun süredir birlikte çalışan bir takıma karşı oynadık. Şimdi Kadıköy zamanı. Onları bekleyeceğiz. Onlar tatil yapacak, ama biz cumartesi bir lig maçı oynayacağız. Bu turun ikinci devresinde oynayacağımız maçtan daha önemlisi, cumartesi günü evde oynayacağımız lig maçı.”

“Rövanşın nasıl olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama dürüstçe şunu düşünüyorum, sonuç farklı olacak. Lille, Kadıköy’de defans yapmayacaktır, çünkü doğalarına aykırı. Biz nasıl burada futbol oynadıysak evimizde de oynayacağız. Fark şu olacak, 40 bin itici gücümüz olacak. Bunun da önemli bir rol oynayacağını düşünmüyorum. Turu tersine çevirebileceğimize inanıyorum. Geride olmaya alışkınız. Sonucu değiştirmeye alışkınız. Kadıköy’e Lille’i bekliyoruz şimdi. Ancak söylediğim gibi önce lig maçı…”