Mourinho Mert Hakan'ı komutan yaptı

Sami Güntürkün Gürel
Mourinho Mert Hakan'ı komutan yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, antrenmanda Mert Hakan Yandaş'a 'Komutan' diye seslendi. Bu olay sosyal medyada viral oldu.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon hazırlıkları Topuk Yaylası Tesisleri'nde hız kesmeden devam ediyor.

Takımın başında bulunan Jose Mourinho, idmanlarda disiplinli ve otoriter tutumuyla öne çıkıyor.

Özellikle Mert Hakan Yandaş'a "Komutan" diye seslenmesi, sosyal medyada hızla yayılarak konuşulmaya başlandı.

MERT HAKAN'A 'KOMUTAN' LAKABI
Mourinho'nun, takımındaki diğer oyunculara isimleriyle seslenirken, Mert Hakan Yandaş'a "Komutan" demesi gözlerden kaçmadı. Deneyimli çalıştırıcının, geçen sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Hakan'a bu şekilde hitap etmesi, geniş yankı buldu.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Mourinho'nun sıkı bir disiplin anlayışıyla yönettiği antrenmanlarda, son olarak savunma ve hücum dinamikleri üzerine yoğunlaşıldı.

Mourinho, defans oyuncularına topu pasla oyun alanına taşımalarını, orta saha oyuncularına ise hızlı paslaşmalarını talimat verdi. 11'e 11 çift kale maç sırasında Mourinho, maçı saha kenarından yüksek bir noktadan takip etti ve oyuncularına sık sık talimatlar verdi.

Takıma özel izinle geç katılan Osayi-Samuel ve Djiku'nun bugün kampa dahil olacakları açıklandı.

aa-20240625-34969642-34969630-fenerbahce-yeni-sezon-hazirliklarini-surdurdu.jpg

aa-20240625-34969642-34969634-fenerbahce-yeni-sezon-hazirliklarini-surdurdu.jpg

İlgili Haberler
Uyanık olanlar bu fotoğrafa girmedi. Şerafettin Tilki her şeyi duydu. Bu beleş geziye gidenler skandalları yazabilirler mi?
Katar Yıldızlar Ligi'nin yeni sponsoru belli oldu
Katar Yıldızlar Ligi'nin yeni sponsoru belli oldu
Son Haberler
Gazze'de can kaybı 37 bin 718'e yükseldi Dünya
Gazze'de can kaybı 37 bin 718'e yükseldi
Diyarbakır'da orman yangını Gündem
Diyarbakır'da orman yangını
Ünlü şarkıcı Paris sokaklarında sütyensiz dolaştı Magazin
Ünlü şarkıcı Paris sokaklarında sütyensiz dolaştı
Nijerya’da salgın Dünya
Nijerya’da salgın
Borsada fırtına. Büyük parayı alıp gittiler Ekonomi
Borsada fırtına. Büyük parayı alıp gittiler
Tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı Gündem
Tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı
Erdoğan şaşkına döndü: Ben mi rüyadayım bu ojeler ne? Gündem
Erdoğan şaşkına döndü: Ben mi rüyadayım bu ojeler ne?