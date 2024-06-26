Mourinho Mert Hakan'ı komutan yaptı

Fenerbahçe'nin gelecek sezon hazırlıkları Topuk Yaylası Tesisleri'nde hız kesmeden devam ediyor.

Takımın başında bulunan Jose Mourinho, idmanlarda disiplinli ve otoriter tutumuyla öne çıkıyor.

Özellikle Mert Hakan Yandaş'a "Komutan" diye seslenmesi, sosyal medyada hızla yayılarak konuşulmaya başlandı.

MERT HAKAN'A 'KOMUTAN' LAKABI

Mourinho'nun, takımındaki diğer oyunculara isimleriyle seslenirken, Mert Hakan Yandaş'a "Komutan" demesi gözlerden kaçmadı. Deneyimli çalıştırıcının, geçen sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Hakan'a bu şekilde hitap etmesi, geniş yankı buldu.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Mourinho'nun sıkı bir disiplin anlayışıyla yönettiği antrenmanlarda, son olarak savunma ve hücum dinamikleri üzerine yoğunlaşıldı.

Mourinho, defans oyuncularına topu pasla oyun alanına taşımalarını, orta saha oyuncularına ise hızlı paslaşmalarını talimat verdi. 11'e 11 çift kale maç sırasında Mourinho, maçı saha kenarından yüksek bir noktadan takip etti ve oyuncularına sık sık talimatlar verdi.

Takıma özel izinle geç katılan Osayi-Samuel ve Djiku'nun bugün kampa dahil olacakları açıklandı.