Mourinho, Premier Lig’in 2 yıldızına yeşil ışık yaktı. Ocak ayında harekete geçecekler

Fenerbahçe’de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı lacivertliler, ara transferde Boca Juniors’tan Medina’yı kadrosuna katmayı planlarken Teknik Direktör Mourinho’nun Premier Lig’den 2 yıldıza yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Fanatik’te yer alan habere göre sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan ilk isim Tottenham forması giyen Sergio Reguilon oldu. İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan İspanyol oyuncu için makul bir fiyat verilmesi durumunda transfer gerçekleşebilir. Reguilon, Mourinho döneminde Tottenham’a 30 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

Fenerbahçe’nin takibindeki diğer oyuncunun ise Amad Diallo olduğu belirtiliyor. Manchester United forması giyen 22 yaşındaki oyuncu Rangers ve Sunderland’da kiralık oynadı. Atalanta’dan 21.3 milyon euro bonservisle transfer edilen Diallo’nun sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunduğu için transfer için Fenerbahçe’nin sezon sonunu beklemesi gerekecek.