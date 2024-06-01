Mourinho telefonundaki en ünlü kişiyi canlı yayında açıkladı. Fenerbahçeliler coştu

Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Londra'ya giden Jose Mourinho, dünya basının ilgi odağı oldu. Real Madrid Dortmund karşılaşması öncesi verdiği röportajlarda konu hep Fenerbahçe idi.

Dünyaca ünlü Portekizli hoca, dev maçı yorumlayacağı TNT kanalında katıldığı canlı yayında zor bir soruyla karşılaştı.

Efsane futbolculardan Rio Ferdinand'ın, "Telefonundaki en ünlü kişi kim?" sorusuna önce şaşıran Mourinho daha sonra "Şu anda Fenerbahçe Başkanı" cevabını verdi.

Bu sözler özellikle sosyal medyada viral oldu. Fenerbahçeli taraftarlar dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcının sözlerini beğeni yağmuruna tuttu.