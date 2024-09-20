Mourinho ve Okan buruk arasındaki psikolojik savaş taktik savaşına dönüşecek

Süper Lig’in 6. Haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe’nin kendi evinde Galatasaray’ı ağırlayacak dev derbi, 2 teknik adamın taktik savaşına sahne olacak. Dev maç öncesinde Okan Buruk ve Jose Mokurinho adeta aralarında ‘psikolojik savaş’ yaşıyor. İki teknik adam yaptıkları açıklamalarla hem camialarını derbiye hazırlarken hem de rakiplerini etkilemeye çalışıyor.

Fenerbahçe’ye geldikten sonra ilk kez bir derbi maçına çıkacak olan Teknik Direktör Jose Mourinho, rakibini etkilemek için özellikle hakemler üzerinden açıklama yaptı. Portekizli teknik adamın, Okan Buruk’un kart görmesi yönündeki açıklamaları dikkat çekti.

Okan Buruk ise Morurinho’ya verdiği yanıtta futbolun konuşulduğu bir maç olmasını dilediğini söyledi. Buruk, antrenmanlarda oyuncularını sık sık uyararak saha içinde provokasyonlara kanmamaları ve futbola odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi.

OKAN BURUK VE MOURİNHO KARŞI KARŞIYA GELECEK

Merakla beklenen derbi sadece yıldız oyuncuların değil iki teknik adamın da karşılıklı mücadelesinde yer alacak. Kariyerinde Real Madrid, Chelsea ve Porto gibi dev kulüplerle onlarca derbi maçına çıkan Jose Morinho, bu maçlarda rakip teknik adamlarla yaşadığı karşılıklı tartışmalar ve gerilimlerle de hafızalarda yer alıyor. Fenerbahçe’de ilk kez bir derbi maçına çıkacak Portekizli teknik adamın performansı merakla bekleniyor.

Buna karşılık olarak Okan Buruk ise Galatasaray Teknik Direktörü olarak 11 derbi maçına çıktı. Buruk, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Okan Buruk, Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 5 maçta ise 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son maçı 1-0 kaybetmişti.

İLK GOLÜ ATAN KAZANIYOR

Öte yandan Fenerbahçe-Galatasaray rekabetine ilişkin istatistiklerden çarpıcı bir ayrıntı dikkat çekti. Buna göre iki takımın birbirilerine karşı oynadığı son 62 lig maçında ilk golü atan takım sadece 5 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray son 29 yılda ilk golü attığı 14 maçı galibiyetle bitirdi. Fenerbahçe ise aynı dönemde ilk golü attığı 25 maçı kazandı.