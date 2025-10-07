Mourinho'dan Benzema iddialarına flaş yanıt: 'Fenerbahçe'deyken konuştuk'

Fenerbahçe'de görevine son verilmesinin ardından kısa bir süre sonra Benfica'nın başına geçen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Karim Benzema hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

"AKLINDAN GEÇEN SON ŞEY AVRUPA FUTBOLUNA GERİ DÖNMEK"

Eski öğrencisi Benzema'yı arayarak Benfica'ya gelmesi yönünde iddialar hakkında konuşan Mourinho, "Bu varsayımsal olasılığı ilk kez duyuyorum. Fenerbahçe'deyken takımıyla bir hazırlık maçı oynamıştık ve biraz konuştuk. Şu an aklından geçen son şey Avrupa futboluna geri dönmek." dedi.

"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDI VE KISKANILACAK BİR MALİ DURUMDA"

Mourinho, "Orada kalacak, mutlu, şampiyonluklar kazandı ve kıskanılacak bir mali durumda. O yaşta üst düzey Avrupa futbolunu bırakıp Suudi Arabistan'a gittiğinizde, amacın geri dönmek olduğunu düşünmüyorum. Eğer iki üç yıl sonra Avrupa futboluna geri dönecek yaşta olan gençlerden bahsediyorsanız, evet. Ama Karim gibi oyuncular için hayır." diye de ekledi.