Mourinho'dan flaş Amrabat sözleri: Transferle ilgili bilgi vermediler

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho 3-0 galip geldikleri Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mourinho’nun sözleri:

"Ben de herkes gibi bugünü saygıyla kutluyorum. Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bizler, Türk olmayanlar da saygıyla kutluyoruz. Galibiyeti hak ettik. İkinci yarının ilk 15 dakikası hoşuma gitmedi. İlk yarıdaki baskıyı sürdüremeyeceğimizi biliyordum. Topu tutmayı seven bir takıma karşı bu düşüşü yaşarsanız onlara hayatta kalma şansı veriyorsunuz ama ikinci golü atınca maçı bitirdik"

"HAFTA BOYUNCA BU BASKIYA ÇALIŞTIK"

"Bu takımın taktiksel futbol kültüründe geliştiğini gösteriyor. Başakşehir maçında rakibimizi izlemiştim. Oyun kurmayı, topu tutmayı ne kadar sevdiğini gördüm. Hafta boyunca bu baskıya çalıştık. Savunma hattında adam adama oynadık. İlk yarıda daha fazla gol atamamış olmak üzücü, maç ilk yarıda bitirebilirdik"

"TRANSFERLE İLGİLİ BANA BİLGİ VERMEDİLER"

"Amrabat konusunda başkanımız, direktörümüz nasıl biri olduğumu biliyor. Maçtan önce bana transferle ilgili bilgi vermediler. Şimdi bana bilgi verecekler"

"SAHADA ÇOK İYİ BİR HAKEM VARDI"

"Bir önceki maçımız hakem kararları açısından kritik bir maçtı. Keyifle söylüyorum ki bugün sahada iyi bir hakem vardı. İkinci sezonu sanırım. Sahada çok iyi bir hakem vardı"