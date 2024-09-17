Mourinho'dan flaş derbi kararı

Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.
21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi Jose Mourinho kararını verdi.
AGRESİF OYNAYACAK
Galatasaray derbisinin önemini bilen Portekizli teknik adamın karşılaşmada agresif bir oyun planını benimseyeceği öğrenildi.
DZEKO 11'DE
Derbiye Kasımpaşa maçında yedek oturttuğu Edin Dzeko ile başlamaya karar veren Mourinho’nun gidişata göre çift forvete dönmeyi planladığı kaydedildi.
KOSTIC İÇİN KARAR VERMEDİ
Mourinho’nun takımın yeni orta sahası Filip Kostic’e şans verip vermeyeceği maç günü belli olacak.