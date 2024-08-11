Mourinho'dan flaş karar. Futbolcular şaşkına döndü

Düzenleme: Ebrar Kadir Taban
Mourinho'dan flaş karar. Futbolcular şaşkına döndü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı sonrası aldığı karar futbolcuları şaşırttı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor'u 1-0 yendikleri maçtan sonra aldığı karar futbolcuları şaşırttı.

Mourinho, futbolcularına maçtan sonra tesislere giderek kampa gireceklerini bildirdi.

Daha önce böyle bir uygulama yapmadığı belirtilen Portekizli teknik adam, Lille maçı için takımını 3 gün önceden kampa almış oldu.

Sarı lacivertli takım UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos Salı günü Fransa'nın Lille takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarına da başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada kuvvet ve core çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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