Mourinho'nun alacağı ceza ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılmayan Jose Mourinho özel bir araç ile stattan ayrıldı.

Mourinho bu hamlesiyle TFF'nin üper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı'nın 9/2. maddesine (Müsabaka bitiminde, teknik sorumlular basın toplantısına katılır) karşı gelmiş oldu.

Portekizli teknik adamın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi beklenirken alacağı ceza da ortaya çıktı.

Mourinho'nun PFDK tarafından 150 bin TL para cezası alacak.