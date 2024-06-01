Mourinho'nun ilk emri ortaya çıktı

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Mourinho'nun ilk emri ortaya çıktı

Branco ile görüşen Mourinho takımdan kimsenin satılmamasını istedi.

Trendyol Süper Lig’de sezonu 2. Sırada bitiren Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Olağan Genel Kurul’a sayılı günler kala Londra’ya giden Ali Koç rakibi Aziz Yıldırım’ın adayı olan Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Kariyerinde daha önce 2 Şampiyonlar Ligi kazanan Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe ile anlaşması camiada büyük bir heyecan yarattı.

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Taraftarlar Jose Mourinho’nun İstanbul’a gelmesini beklemeye geçerken deneyimli teknik direktörün ilk emri ortaya çıktı.

Branco ile bir görüşme Jose Mourinho kendisi gelene kadar takımdan kimsenin gönderilmemesini istedi.

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