Mourinho'nun Osimhen sözleri gündem oldu, Herkes bunu konuşuyor

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Mourinho'nun Osimhen sözleri gündem oldu, Herkes bunu konuşuyor

Galatasaray'ın 1 yıllığına kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun söyledikleri sosyal medyada viral oldu.

Galatasaray, Napoli’den Victor Osimhen’i kadrosuna kattı. Nijeryalı yıldız 11 milyon Euro'luk maaşı karşılığında 1 yıllığına kiralandı.

Bu gece geç saatlerde İstanbul'da olması beklenen Osimhen için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun geçmişte söylediği sözler yeniden gündemde. Mourinho, Nijeryalı golcüyü Didier Drogba’ya benzeten çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Mourinho, daha önce yaptığı bir açıklamada Osimhen’i Drogba’ya, "Osimhen, Drogba’ya benziyor ama Didier kendini hiç yere atmazdı" yorumunu yapmıştı.

Mourinho ayrıca İtalya’da bu tür hareketlere göz yumulduğunu, ancak İngiltere’ye giderse değişmek zorunda kalacağını ifade etmişti.

Osimhen’i beğendiğini de belirten Mourinho, “Çok parası olan bir kulüpte olsaydım onu alırdım.” şeklinde konuşmuştu.

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